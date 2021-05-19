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GÜNCELLEME - Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

19.05.2021 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yeşilköy köyünün Merkez mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile yangın söndürme helikopteri ve 5 arazöz ile müdahale edildi.

Ekiplerin 3 saat süren çalışması ile kontrol altına alınan yangında 30 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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