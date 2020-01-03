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  4. GÜNCELLEME - Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı

GÜNCELLEME - Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 23:10 | Son Güncelleme

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GÜNCELLEME - Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ adına Suriye'de faaliyette bulundukları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda Suriye uyruklu A.E, İ.M, H.E, Y.H, M.A, A.A, E.T.H.İ. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere, 2'si ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi<br />

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DEAŞ Osmaniye

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