GÜNCELLEME - Osmaniye'de orman yangını

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kanlıgeçit mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle şiddetini artıran ve zeytinliklere sıçrayan yangına çevre illerden de gelen 50 arazöz, 10 su tankı, 5 iş makinesi, 15 teknik eleman ve 200 işçiyle müdehale edildi.

Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları devam eden yangında, ilk tespitlere göre 20 hektarlık alan zarar gördü.

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AA muhabirine, tedbir amaçlı evlerin boşaltıldığı yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

