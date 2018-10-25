GÜNCELLEME - Osmaniye'de sağanak

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün şiddetini artıran sağanak nedeniyle yaşam olumsuz etkilendi.

Kent merkezindeki Devlet Bahçeli Alt Geçidi yağış nedeniyle su doldu. Bazı araçların mahsur kaldığı alt geçit, bir süre sonra polis ekipleri tarafından her iki yönden trafiğe kapatıldı.

Geçitte mahsur kalan araçlar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Su birikintilerinin oluştuğu caddelerde de arıza yapan araçlar, çevredeki vatandaşların yardımıyla yoldan çekilebildi.

Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı. İş yeri sahipleri suyu kovalarla boşaltmaya çalışırken, itfaiye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Bu arada, bir ortaokuldan çıkan bazı öğrenciler su dolu yolda karşıdan karşıya geçemeyince belediye işçileri tarafından yolun karşısına taşındı.

Kadirli ilçesinde de sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar ve belediye ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma yürüttü.

Sağanakla birlikte başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle ilçeye bağlı bazı köylerde ev, okul ve iş yerlerinin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

Birçok cadde ve sokakta da su birikintileri oluşurken, bazı araçlar yolda kaldı.