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  4. GÜNCELLEME - Osmaniye'de yaylada mahsur kalan çok sayıda kişi kurtarıldı

GÜNCELLEME - Osmaniye'de yaylada mahsur kalan çok sayıda kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 22:47 | Son Güncelleme

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Zorkun Yaylası'nda yoldaki buzlanma nedeniyle araçlarında mahsur kalan çok sayıda kişi kurtarıldı.

Sabah saatlerinde araçlarıyla yaylaya çıkanlar, dönüşe geçtiklerinde yoldaki buzlanma yüzünden ilerlemekte zorluk çekti.

Çok sayıda kişi, kayan araçların yolu kapatması nedeniyle mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine giden AFAD, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu yol trafiğe açılarak araçlarda mahsur kalanlar kurtarıldı.

AFAD İl Müdürü Serhat Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 150 aracın mahsur kaldığını, yolun açılmasıyla çok sayıda kişinin kurtarıldığını söyledi.

Yolun kaygan olması yüzünden üç aracın kaza yaptığını ifade eden Bulut, "Greyderle yolların tamamı temizlendi. Yalnız havanın soğuk olması nedeniyle yolda buzlanma var. Karayollarından gelen iki yol tuzlama aracı çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda yolda kalan araç yok. Yoldaki buzlanmadan kaynaklı ufak çaplı kazalar var. Sadece 15 kadar araç bulundukları yerde bırakıldı, araçlarda bulunanlar da tahliye edildi." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Mahsur kalanlar Osmaniye zorkun yaylası

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