GÜNCELLEME - Otobüste rahatsızlanan Suriyeli çocuk yaşamını yitirdi

"Yapılan detaylı araştırmada çocuğun 7 Ekim 2016 tarihi ile 1 Şubat 2019 tarihleri arasında Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde birçok kez yatarak ve ayaktan tedavi gördüğü, infantil spazm, West Sendromu gelişim bozukluğu tanısı olan hastanın bu hastaneye en son yatışının 9 Kasım 2017 tarihinde yapıldığı, 1 Şubat 2019 tarihinde Çocuk Acil ve Çocuk Cerrahi Polikliniğinde ayaktan muayene olan hastanın daha sonrasında hastanelerimize herhangi bir başvurusunun bulunmadığı anlaşılmıştır. Aile ile yapılan görüşmede dolmuşla gezmeye giderken başka yolcular tarafından çocuğun kötü olduğunun söylendiği, 112 Acil Ambulans Servisinin arandığı ve ekiplerin vakaya ulaştığında çocuğun hayatının kaybetmiş olduğu, olayın hastaneden dönerken yaşanmadığı, ailenin vefat eden çocuklarını bugün herhangi bir hastaneye götürmedikleri bilgisine ulaşılmıştır."



