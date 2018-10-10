GÜNCELLEME - Otomobil cami duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'da otomobilin cami duvarına çarpması sonucu yaralanan 2 kişiden biri yaşamını yitirdi.
Nail Öz'ün (19) kullandığı 09 RS 001 plakalı otomobil, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda Emir Sultan Camisi'nin bahçe duvarına çarptı.
Daha sonra refüjdeki ağaca çarparak durabilen araçtaki Öz ve Batuhan Gülmez (18) yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Batuhan Gülmez, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Nail Öz'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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