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GÜNCELLEME - Otomobil dereye düştü: 8 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 12:51 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 22 UF 474 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ortaca Mahallesi'ndeki Ortaca Köprüsü'nden dereye yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, derede suya gömülmüş otomobili kıyıya çekti.

Sağlık ekipleri otomobil içerisinde bulunan biri bebek 4 çocuk, 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

GÜNCELLEME - Otomobil dereye düştü: 8 ölü

- Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Otomobil dereye düştü: 5 ölü

Otomobil dereye düştü: 5 ölü

Otomobil dereye düştü: 5 ölü

Otomobil dereye düştü: 5 ölü

Otomobil dereye düştü: 5 ölü

Otomobil dereye düştü: 5 ölü

Otomobil dereye düştü: 5 ölü

Otomobil dereye düştü: 5 ölü

Otomobil dereye düştü: 5 ölü

Otomobil dereye düştü: 5 ölü

Otomobil dereye düştü: 5 ölü

Otomobil dereye düştü: 5 ölü
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Anahtar Kelimeler:
Dere Kaza otomobil

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