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GÜNCELLEME - Otomobil, güvenlik şeridinde park halindeki tıra çarptı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 17:28 | Son Güncelleme

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasının ardından gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

Yüksel Temür (39) idaresindeki 16 MDU 36 plakalı otomobil, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda Gedelek Mahallesi yakınlarında yolun sağında güvenlik şeridinde park halindeki, Metin Ceylan'ın (48) kullandığı 70 EF 039 plakalı tıra arkadan çarptı.

Otomobil sürücüsü Temür ile yanında bulunan Abdullah Arslan (37) araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkarttı.

112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Temür'ü, Gemlik Devlet Hastanesine, Arslan'ı ise Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Temür ve Arslan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Metin Ceylan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ceylan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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