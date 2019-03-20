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GÜNCELLEME - Otomobil köprüden düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 19:02 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da bir otomobilin köprüden düşmesi sonucu anne, baba ve iki çocuğunun da bulunduğu 5 kişi yaralandı - YARALI SAYISI EKLENDİ

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bir otomobilin köprüden düşmesi sonucu anne, baba ve iki çocuğunun da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda, Mehmet Çetin'in kullandığı 34 KHJ 23 plakalı otomobil ile Umut Karakaş'ın kullandığı 23 TD 487 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 34 KHJ 23 plakalı otomobil, Parkorman Alt Geçit Köprüsü'nden düştü.

Kazada, sürücü Çetin, eşi Gülay, çocukları Bejna Naz ve Reyna Cemre Çetin ile diğer otomobilin sürücüsü Karakaş yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Gülay Çetin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, aracın yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

GÜNCELLEME - Otomobil köprüden düştü

- Diyarbakır'da bir otomobilin köprüden düşmesi sonucu anne, baba ve iki çocuğunun da bulunduğu 5 kişi yaralandı - YARALI SAYISI EKLENDİ

Köprüden düşen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı

Köprüden düşen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı

Köprüden düşen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı

Köprüden düşen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı

Köprüden düşen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı

Köprüden düşen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı

Köprüden düşen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı

Köprüden düşen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı

Köprüden düşen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı

Köprüden düşen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı

Köprüden düşen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı

Köprüden düşen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı

Köprüden düşen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı

Köprüden düşen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı

Köprüden düşen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı

Köprüden düşen otomobildeki anne ve iki çocuğu yaralandı
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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır trafik kazası

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