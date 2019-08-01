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GÜNCELLEME - Otomobildeki uyuşturucuyu "Keita" buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 18:25 | Son Güncelleme

Samsun'da bir araçta, dedektör köpek "Keita" ile yapılan aramada, 4 bin 600 uyuşturucu hap ile 100 gram kokain ele geçirildi - Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Otomobildeki uyuşturucuyu "Keita" buldu

Samsun'un Havza ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 4 bin 600 uyuşturucu hap ile 100 gram kokain ele geçirildi, iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Havza ilçesinin girişinde, daha önceden tespit edilen aracı durduran ekipler, narkotik köpeği "Keita"nın desteğiyle araçta detaylı arama yaptı. Keita'nın, aracın torpido ve bagaj kısmında aldığı kokuyu değerlendiren ekipler, 4 bin 600 uyuşturucu hap ile 100 gram kokain ele geçirdi.

Ekipler, sürücü H.A. ile uyuşturucuyla bağlantısı olduğu belirlenen F.P'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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KEITA Narkotik Köpeği Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun uyuşturucu operasyonu

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