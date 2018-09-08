GÜNCELLEME - Otomobilin çarptığı yaya öldü

Bartın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
H.K. yönetimindeki 74 BK 633 plakalı kent merkezine seyreden otomobil, Bartın-Zonguldak karayolu Atılım Sanayi Sitesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Usta'ya (76) çarptı.
Ağır yaralanan Usta, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Engelli olduğu öğrenilen Usta, burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.
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