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GÜNCELLEME - Otomobilin çarptığı yaya öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 09:20 | Son Güncelleme

YARALININ SON DURUMU EKLENDİ

GÜNCELLEME - Otomobilin çarptığı yaya öldü

Bartın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

H.K. yönetimindeki 74 BK 633 plakalı kent merkezine seyreden otomobil, Bartın-Zonguldak karayolu Atılım Sanayi Sitesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Usta'ya (76) çarptı.

Ağır yaralanan Usta, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Engelli olduğu öğrenilen Usta, burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı <br />

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