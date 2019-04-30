İSTANBUL (AA) - Tuzla'da, otomobiline erik çekirdeği attığı gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuğu darbeden şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Aydınlı Mahallesi'nde bir otomobil sürücüsünün çocuğu darbetme görüntülerinin ortaya çıkması üzerine, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan U.Ö, verdiği ilk ifadede, 11 yaşındaki çocuğun aracına zarar vereceği düşüncesiyle sinirlendiğini, bu nedenle şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şiddet gören çocuğun yakınları zanlıya, emniyetten çıkarılıp araca bindirildiği sırada bağırarak tepki gösterdi.

Bu arada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının görevlendirdiği personelin de psikolojik destek vermek amacıyla çocuğun evine ziyarete gittiği ifade edildi.

