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GÜNCELLEME - Otoyol gişesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

İzmir-Aydın Otoyolu Işıkkent Gişeleri'ndeki bariyer duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Sürücünün, ailesinden izinsiz olarak otomobili kullanan 15 yaşındaki genç olduğu öne sürüldü KİMLİK VE PLAKA BİLGİSİ GÜNCELLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'de otoyol gişelerindeki bariyer duvarına çarparak alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Aydın Otoyolu Işıkkent Gişeleri mevkisinde Torbalı istikametinden İzmir kent merkezine gelen 15 yaşındaki Ogeday Kaya'nın kullandığı 35 KB 0165 plakalı otomobil, gişelerden geçtiği sırada duvara çarparak alev aldı.

İtfaiyenin söndürdüğü enkaza dönen otomobildeki sürücü çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından otomobilden çıkarılan ceset, İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Bu arada olay yerine gelen Ogeday Kaya'nın annesi Esra ve babası Sedat Kaya'nın, cesedi teşhis ettikleri öğrenildi.

Öte yandan, ehliyeti olmayan Ogeday Kaya'nın, annesine ait otomobili ailesinden izinsiz alarak kullandığı iddia edildi.

Polis ve jandarma ekipleri, otomobilin parçalarının yayıldığı geniş bir alanda güvenlik önlemi aldı.

Kazanın, aşırı hız ve otoyoldaki yer şeridi yönlendirmesine uyulmamasından kaynaklandığı belirtildi.

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