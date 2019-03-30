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GÜNCELLEME - Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 20:50 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde, yerel seçimlerde oy kullanmak için Tokat'a giden vatandaşları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4'ü ağır 17 kişi yaralandı YARALI İSİMLERİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, tekeri patlayan minibüsün devrilmesi sonucu 4'ü ağır 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yarın gerçekleştirilecek yerel seçimlerde oy kullanmak için İstanbul'dan Tokat'a giden vatandaşları taşıyan Ali Kaplan (49) idaresindeki 34 LZY 866 plakalı minibüs, otoyolun Ankara istikameti Büyükmelen mevkisinde tekerleğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile minibüste bulunan Saadet ve Haydar Yüksel, Duretme, Fatma, Hafize, Faruk ve Fazlı Yılmaz, Gülbeyaz Çağlayan, Gülay Kaplan, Aliye ve Satı Sulu ile ismi henüz öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde tek şeritten sağlanan ulaşım, minibüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.

Sürücü Kaplan, seyir halindeyken bir anda lastiğin patladığını anlatarak, "Lastik patladı, savrulduk. Toparlayamadım aracı, devrildi. 16 kişi seçim için Tokat'a gidiyorduk." diye konuştu.

Bu arada minibüstekilerin, oy kullanmak üzere Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Gülbayır köyüne gittikleri öğrenildi.

GÜNCELLEME - Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

- Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde, yerel seçimlerde oy kullanmak için Tokat'a giden vatandaşları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4'ü ağır 17 kişi yaralandı YARALI İSİMLERİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar

Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar
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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu Düzce trafik kazası

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