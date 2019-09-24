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GÜNCELLEME - Pakistan'da 5,8 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 18:40 | Son Güncelleme

Depremde 19 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI İLE DETAY EKLENDİ

Pakistan'ın kuzeydoğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Azad Cammu ve Keşmir'in Yeni Mirpur kentinin 1 kilometre güneydoğusu olan 5,8 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiği bildirildi.

Azad Cammu ve Keşmir Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Gulfraz Han, yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 300'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Pakistan ordu sözcüsü Asıf Gafur, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Pakistan ordusuna bağlı kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edileceği bilgisini paylaştı.

Pakistan'ın İslamabad, Lahor ve Peşaver gibi eyaletlerinin yanında Hindistan'da da hissedilen depremin ardından medyada paylaşılan videolarda, Yeni Mirpur'dan geçen Jhelum nehri kıyısındaki Jatlan-Mangla oto yolunda çatlak ve göçükler oluştuğu, yolun yer yer nehre doğru kayarak çöktüğü görülüyor.

AA muhabirine konuşan yerel gazeteci Şahbaz Buhari, araçları da yutan göçük ve çatlakların bulunduğu yolun bazı noktalarda tamamen kullanılmaz hale geldiğini söyledi.

Buhari, havanın kararması ve yolun kullanılamaz hale gelmesinin kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını belirtti.

Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de 2005'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 80 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
azad cammu ve keşmir Pakistan

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