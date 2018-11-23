GÜNCELLEME - Pakistan'da Çin Konsolosluğuna bombalı ve silahlı saldırı

Konsolosluk polisleri tarafından öldürülen 3 saldırganın araçlarında ve üstlerinde yapılan aramada, çok sayıda patlayıcı madde, silah ve canlı bomba yelekleri bulundu.

Ancak patlayıcının etkisiyle vize bölümünde bulunan Zahid Şah ve Abdülkerim Şah isimli baba ile oğlu hayatını kaybetti.

Olayın konsolosluğun vize bölümü girişinde gerçekleştiğini söyleyen Şaikh, burada bulunanlar ve Çinli yetkililerin hızla bina içine alınarak kapıların kapatıldığını belirtti.

Konsolosluk polisi ve özel güvenlik ile saldırganlar arasında çıkan çatışmada iki polis hayatını kaybetti, bir özel güvenlik yaralandı. Cinnah Hastanesi Sözcüsü Semi Cemali, yaralı güvenlik personelinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Karaçi Emniyet Müdürü Amir Şaikh'in verdiği bilgiye göre, kentin Clifton Block 4 bölgesinde düzenlenen saldırıda, 3 kişi silah ve bomba kullanarak konsolosluğa girmeye çalıştı.

Saldırıyla ilgili soruşturma emri veren Han, "Bu saldırılar Çin'le ilişkilerimizi etkileyemeyecektir çünkü ilişkilerimiz Himalayalardan yüksek, Umman Denizi'nden de derindir." ifadelerini kullandı.

Han, saldırının amacının Çinli yatırımcıları korkutmak olduğunu söyleyerek, "Başarısızlığa uğrayan bu saldırının amacı Çin gezimizde üzerinde anlaştığımız ticaret anlaşmaları, ülkemize yatırım yapan Çinli yatırımcıları korkutmak ve Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesini başarısızlığa uğratmaktı ancak teröristler hiçbir zaman başarılı olamayacak." dedi.

Saldırının ardından açıklama yapan Pakistan Başbakanı İmran Han, hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, "Karaçi emniyeti üstün bir cesaret göstermiştir. Şehitlerimizin ve meslektaşlarının cesareti, milletçe gururumuzdur." diye konuştu.

Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve güvenlik görevlisi sevk edilirken, konsolosluk çevresi güvenlik çemberine alındı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi ise saldırıyı kınayarak, "Teröristlerin yaptığı bu korkakça saldırıyı durduran şehit polislerimize rahmet diliyorum. Çin ve Pakistan, gelişmemizi durdurmak isteyenleri mağlup edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kureşi, "Olay kontrolümüz altında, bölge tamamen temizlendi. Tüm Çinli konsolosluk çalışanları ve diplomatlar güvende." diye konuştu.

Ana muhalefet lideri Şahbaz Şerif ise Çin'in her zor zamanda Pakistan'la yan yana olduğunu kaydederek, "Bu saldırı iki ülke ilişkilerinin karşımızda olanları ne kadar rahatsız ettiğinin bir göstergesi." yorumunda bulundu.

- Çin Pakistan Ekonomik Koridoru

İki ülke arasında 2014 yılında imzalanan ve 64 milyar dolarlık yatırımları kapsayan proje Çin'in Sincan eyaletinden başlayarak Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Umman Denizi kıyısındaki Gvadar kentinde son buluyor.

Geçen aylarda Suudi Arabistan'ın da dahil olduğu proje tamamlandığında otoyollar, liman, serbest ticaret bölgeleri ve petrol rafinerisine ev sahipliği yapacak.

Çin'in Ortadoğu ve Afrika'ya açılmasını kolaylaştıracak proje, Pakistan'a ise istihdam ve yatırım getirecek.

Suudi Arabistan ise ülkesinin en büyük ikinci petrol rafinerisini buraya inşa ederek petrolünü Çin'e ve Asya'daki ülkelere ulaştıracak.

