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GÜNCELLEME - Pakistan'da medresede patlama: 25 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 14:22 | Son Güncelleme

Polis patlamanın intihar saldırısı sonucu olduğunu açıkladı DETAYLAR ve SİYASİLERİN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

Pakistan'da bir intihar eylemcisinin üzerindeki patlayıcıları bir medresenin kapısında infilak ettirmesi sonucu 25 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.

Güvenlik güçlerinin paylaştığı bilgilere göre saldırgan, Hayber Pahtunhva eyaletinde Hangu kentinin Aşağı Orakzai bölgesindeki medresenin kapısında üzerindeki düzeneği patlattı.

Saldırının ardından basına açıklama yapan İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari, 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yaralılar, Kohat başta olmak üzere çevre illerdeki hastanelere kaldırıldı.

Bölge güvenlik güçleri tarafından güvenlik kordonu altına alındı.

Gün içinde yaşanan ikinci saldırının ardından iktidar ve muhalefet kanadından peş peşe açıklamalar geldi. Saldırıyı kınayan Başbakan İmran Han, "Bunlar, ülkemizin huzurunu bozmak ve büyümesini engellemek için yapılan planlı saldırılardır. Kimsenin şüphesi olmasın ki bedeli ne olursa olsun terörizmi yerle bir edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Şirin Mazari de ölü sayısının artabileceğine işaret ederek "Afganistan'da ABD'nin başarısızlığa uğraması nedeniyle, Pakistan'ın buradan gelecek yeni saldırılara hazırlıklı olması ve özellikle halkımızın korunması için Aşiretler Bölgesi'nde daha fazla güvenliği sağlaması gerekiyor." dedi.

Muhalefetteki Pakistan Halk Partisi lideri Bilaval Butto-Zerdari ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ülkemiz yine her yerinden kanıyor. Bir an önce bu konuda ulusal eylem planını hayata geçirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

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aşiretler bölgesi Hayber Pahtunhva eyaleti Pakistan Pakistan Başbakanı İmran Han Pakistan İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari

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