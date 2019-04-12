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GÜNCELLEME - Pakistan'da pazar yerinde patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 10:00 | Son Güncelleme

Patlamada 16 kişi öldü, 30 kişi yaralandı ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, YARALI SAYISI ve DETAYLAR EKLENDİ

Pakistan'ın Ketta şehrinde pazar yerinde meydana gelen patlamada 16 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Pakistan basınında yer alan haberlere göre, Emniyet Yetkilisi Abdur Razzaq Cheema, Hazar Gunji bölgesindeki pazar yerinde sabah erken saatlerde meydana gelen patlamada 16 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını belirtti.

Patlamaya, pazardaki sebzelerin arasına yerleştirilen el yapımı patlayıcının neden olduğu bilgisini paylaşan Cheema, patlamada, Şii Hazara topluluğunun hedef alındığını söyledi.

Cheema, tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Patlamada ölen ve yaralananların çoğunun pazarcılar olduğu belirtildi.

Güvenlik güçleri, patlamanın yaşandığı bölgede güvenlik çemberi oluştururken, olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Başbakan İmran Han patlamayı kınadı ve hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Hazar Gunji Pakistan

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