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GÜNCELLEME - Pakistan'da polis karakoluna bombalı saldırı: 9 ölü, 21 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 21:06 | Son Güncelleme

Pakistan ordusu, saldırıda 3'ü polis 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı - Saldırıyı 3 kişilik canlı bomba ekibi düzenledi ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAY EKLENDİ

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir polis karakoluna düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 3'ü polis 9 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre saldırı, 800 polis adayının sınav ve mülakatları devam ederken gerçekleşti.

Açıklamada, üç kişilik canlı bomba ekibinin saldırıyı gerçekleştirmek üzere karakola geldiği, teröristlerden birinin saldırının başlamasının ardından vurulmasıyla üzerindeki bombayı infilak ettirdiği ifade edildi.

Diğer ikisinin ise binaya rastgele ateş açarak kaçtığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, 3'ü polis, biri polis adayı 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yaralanan 21 kişiden 12'sinin polis, 9'unun ise polis adayı olduğu açıklanırken, güvenliği sağlamak için binaya ordu ve sınır koruma güçlerinin geldiği kaydedildi.

Kaçan iki canlı bombayı yakalamak için düzenlenen operasyonda, teröristlerin vurularak öldürüldüğü dile getirilen açıklamada, yaralıların askeri helikopterle bölgedeki hastaneler ile Kuetta kentindeki hastanelere götürüldüğü belirtildi.

Saldırının ardından bölge polis kordonu altına alınırken karakol boşaltıldı. Saldırı sırasında karakolda bulunan Emniyet Amiri Nisar Ahmed Han'ın yara almadığı açıklandı.

Saldırıyı henüz hiçbir örgüt üstlenmedi.

Aynı bölgede 1 Ocak'ta da bir saldırı yaşanmış, sınır koruma birliğinin lojmanları ve eğitim merkezinin bulunduğu komplekse girmeye çalışan teröristlerden biri üzerindeki bombayı patlatmıştı. Patlamada 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, başlatılan operasyonda da 4 terörist ölü ele geçirilmişti.

Pakistan Talibanı, DEAŞ ve Belucistan milliyetçisi örgütler, eyalette sık sık terör eylemleri düzenliyor. Özellikle milliyetçi örgütler, Pakistan'ın diğer bölgelerinde de güvenlik güçlerine saldırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Belucistan Eyaleti Pakistan

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