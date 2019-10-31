GÜNCELLEME - Pakistan'da trende yangın: 65 ölü

Pakistan'ın Liyakatpur kenti yakınlarında patlamanın ardından üç vagonu alev alan trende ilk belirlemelere göre 65 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı.

Pakistan Demiryolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Karaçi'den kuzeyindeki Ravalpindi'ye giden Tezgram ekspresinde, Rahim Yar Han kentinin Liyakatpur ilçesi yakınlarında bir patlamanın ardından yangın çıktığını bildirdi.

Ahmed, patlamaya yolcuların yanlarında taşıdıkları, kahvaltı hazırlamak için kullandıkları, "kamp ocağı" olarak bilinen iki küçük tüpün neden olduğunu belirterek, trendeki yolculardan bazılarının patlama sonrasında ve yangın sırasında panikle trenden atladıkları için hayatını kaybettiğini belirtti.

Kazanın ardından ölü ve yaralılara ilişkin açıklama yapan Pencap Eyaleti Sağlık Bakanı Yasmin Raşid, ölü sayısının 65'e ulaştığını, yaralıların ise 40'ın üzerinde olduğunu söyledi.

Rahim Yar Han Arama Kurtarma Birimi Başkanı Bakir Hüseyin ise ölü ve yaralılar arasında kısmen ve tamamen yananların bulunduğunu, ölenlerin bir kısmının tanınamaz hale geldiği için kimliklerinin DNA analiziyle belirleneceğini ifade etti.