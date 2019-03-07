HABER

GÜNCELLEME - Papağanları sınırdan kaçak sokmaya çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 16:27 | Son Güncelleme

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki bir otomobilde, yurda kaçak sokulmak istenen 26 papağan bulundu - Sınırdan geçerken ses çıkarmamaları için ilaç verilen kuşlardan 2'si öldü - Gözaltına alınan sürücü, ifadesi sonrası serbest bırakıldı - Veteriner Hekim Feyza Güner Gökpınar: - "Bunlar için yaptırım olsun, onlar da bizler gibi canlı. Seslerinin çıkmaması için ilaç vermişler" DETAYLAR EKLENDİ

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki bir otomobilde, yurda kaçak sokulmak istenen sultan cinsi 26 papağan bulundu.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere sınır kapısına gelen otomobil şüphe üzerine Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince detaylı şekilde arandı.

Araçtaki iki karton kutunun içerisinden ilaçla uyutulmuş ve hareket etmemeleri için özel hazırlanmış keseye sıkıştırılmış 26 papağan bulundu.

Yurda kaçak sokulmak istenen 26 papağan, protokol gereği işlemlerin tamamlanması sonrası yediemine teslim edildi.

Papağanlara yedieminlik yapan Veteriner Hekim Feyza Güner Gökpınar, hayvanların mal gibi görülmesinin yanlış olduğunu söyledi.

Kaçakçıların para kazanması uğruna hayvanların çektikleri acıyı her insanın yüreğinde hissetmesi gerektiğini vurgulayan Gökpınar, şunları kaydetti:

"Bu hayvanlar aynı insanlar gibi hisleri ve duyguları olan canlılar. Hayvanların bir mal gibi satılmasına karşıyız. Şu an çektikleri acılar insanlığa sığacak pozisyonlar değil. Lütfen buna engel olalım. Bunlar için yaptırımlar olsun. Onlar da aynı bizler gibi canlı. Çorap gibi özel bir şey yapmışlar papağanları içerisine koymuşlar. Seslerinin çıkmaması ve rahat kaçırabilmeleri için ilaç vermişler, yarı baygın durumdalar. Biz ilk müdahalelerini yapacağız daha sonra Hayvan Hakları Federasyonu'na (HAYTAP) teslim edeceğiz."

Veteriner hekim Zeynep İpek Görmüş de hayvan kaçakçılığına ve ticaretine karşı olduklarını kaydetti.

Gözaltına alınan sürücü ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Sürücüye Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan kamu davası açılacağı öğrenildi.

- 2 papağan öldü

Ticaret Bakanlığıyla yapılan protokol gereği HAYTAP Temsilcisi Zuhal Arslan, yediemin veteriner kliniğinden papağanları teslim almaya geldi. Arslan, 2 papağanın uyutulmaları için verilen ilaç sonucu hayatını yitirdiğini belirtti.

Arslan, kuşları satılmama veya sokağa bırakılmama karşılığında sahiplendireceklerini ifade etti.

Aslan kendisini besleyen sahibini öldürdüAslan kendisini besleyen sahibini öldürdü
Ordu Çevre Yolu, Karadeniz Sahil Yolu trafiğini rahatlattıOrdu Çevre Yolu, Karadeniz Sahil Yolu trafiğini rahatlattı
Şanlıurfa’da husumetli iki aile barıştırıldıŞanlıurfa’da husumetli iki aile barıştırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne küs papağan

En Çok Okunan Haberler

Duruşma başladı! İşte Ahmet Kural ve Salı'nın savunmaları

Duruşma başladı! İşte Ahmet Kural ve Salı'nın savunmaları

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın: Fuhuş için geldim

Uyuşturucuyla yakalanan Brezilyalı kadın: Fuhuş için geldim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polise 'Seyyar satıcıyız' diyen şüphelilerin 111 suçtan kaydı çıktı

Polise 'seyyar satıcıyız' dediler, tam bir suç makinesi çıktılar!

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Konya'da komşular arasındaki taşlı kavga bugün de sürdü

Meydan savaşında ikinci perde!

Zonguldak Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Kuzey Irak'a hava harekatı! İmha edildiler

Kuzey Irak'a hava harekatı! İmha edildiler

81 ile genelge gönderildi! Belediyeler 7 gün 24 saat açık olacak

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.