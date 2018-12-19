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GÜNCELLEME - Parasını bulan polislere sarılıp ağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 23:23 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta, evinde el ve ayaklarını bağladıkları yaşlı adamın parasını çaldıkları iddiasıyla Şanlıurfa'da yakalanan biri kadın 3 şüpheli tutuklandı - Parası bulunup teslim edilen Ökkeş Nane, polislere sarılarak gözyaşı döktü ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Parasını bulan polislere sarılıp ağladı

Kahramanmaraş'ta, evinde el ve ayaklarını koli bandıyla bağladıkları yaşlı adamın kasada bulunan parasını gasbettikleri iddiasıyla Şanlıurfa'da yakalanan biri kadın 3 şüpheli tutuklandı.

Merkez Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katında yaşayan emekli Ökkeş Nane'nin (76) kiraya vermeyi düşündüğü daireye gelen bir kadın, evi gezdi ancak tutmayacağını belirterek ayrıldı.

Bir süre sonra eve gelen 2 kişi, Nane'nin el ve ayaklarını koli bandıyla bağlayıp, cebinden aldıkları anahtarla evde bulunan kasayı açtı ve içindeki parayı alarak kaçtı.

Nane'nin durumu bildirmesi üzerine eve gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, 1'i kadın 3 şüphelinin Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine kaçtıklarını tespit etti.

Zanlılar burada düzenlenen operasyonla yakalanırken, gasbettikleri 27 bin 500 lira adreslerinde yapılan aramada bulundu.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılardan 2'sinin suçu itiraf ettiği öğrenildi.

Çeşitli suçlardan kayıtları bulunan Perişan K. (41), Mehmet B. (36) ve Habeş Y. (36) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Parası teslim edilince ağladı

Polis ekipleri evine giderek Nane'nin parasını teslim etti. Ökkeş Nane, polislere sarılıp bir süre ağladı.

Parasının kısa sürede bulunmasının sevincini yaşadığını söyleyen yaşlı adam, sık sık polislere sarıldı. Nane, "Allah polisimize, devletimize zeval vermesin. Hepsini Allah esirgesin, onları yormasın, hepsini kazadan beladan esirgesin." dedi.

Parasını bulan polislere sarılıp ağladı<br />

Parasını bulan polislere sarılıp ağladı<br />

Parasını bulan polislere sarılıp ağladı<br />

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