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GÜNCELLEME - Paris Emniyet Müdürlüğünde bıçaklı saldırı: 4 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 16:10 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

PARİS (AA) - Paris Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris Emniyet Müdürlüğü binasına giren saldırgan, bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

Dört kişinin yaşamını yitirdiği olayda, Emniyet Müdürlüğünde çalışan ve memur olduğu ifade edilen saldırgan polis tarafından ölü ele geçirildi.

Çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı, bir metro durağı da kapatıldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in olay yerine gideceği belirtildi.

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bıçaklı saldırı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İçişleri Bakanı Christophe Castaner paris

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