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GÜNCELLEME - Paşabahçe Vapuru, Boğaz'a dönecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 15:23 | Son Güncelleme

Tarihi Paşabahçe Vapuru, yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere İBB'ye devredilecek - 2. Dünya Savaşı sonlarına doğru savaş gemisi formunda dizayn edilen Tarihi Paşabahçe Vapuru, savaşın sona ermesiyle Türkiye'den gelen talep üzerine Şehir Hatları Vapuru formuna çevrilmişti

İSTANBUL (AA) - Tarihi Paşabahçe Vapuru, modernizasyonu yapılmak ve toplu ulaşımda kullanılmak şartıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilecek.

Beykoz Belediye Meclisi Hukuk Komisyonu raporuna göre Paşabahçe, yüzer hale getirilmek ve toplu ulaşım hizmetleri haricinde kullanılmamak, yolcu taşımada kullanılması şartıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Belediyesine bedelsiz olarak verilecek.

AK Parti, CHP ve MHP'li meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilen komisyon raporunda,vapurun modernizasyonunun 2 yıl içinde tamamlanması şartıyla İBB'ye bedelsiz devri önerilmişti.

Beykoz Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada da vapurun modernizasyonun 2 yıl içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak yolcu taşımacılığında kullanılmak şartıyla devrinin yapılacağı bildirildi.

İtalya'da inşa edilen ve 73,84 metre boyunda, 12,98 metre eninde, 3,90 metre derinliğinde olan tarihi yolcu gemisi, yıllar boyunca İstanbullulara hizmet verdi.

İlk etapta 2. Dünya Savaşı sonlarına doğru savaş gemisi formunda dizayn edilen Tarihi Paşabahçe Vapuru, savaşın sona ermesiyle Türkiye'den gelen talep üzerine Şehir Hatları Vapuru formuna çevrildi.

İtalya'dan İstanbul'a 22 deniz mili hızla gelen gemi 17 Ekim 1952'de seferlere başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Paşabahçe Vapuru

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