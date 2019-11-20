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GÜNCELLEME - Patenle kayan çocuğun otobüs şoförü tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 14:03 | Son Güncelleme

Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan: - "Otobüs şoförü acil bir fren yapsaydı, çocukların hayati tehlikesi oluşabilirdi. Yaşanmaması gereken bir olaydı, üzgünüz" OTOBÜSÇÜLER ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

Antalya'da bir çocuğun patenle kayarken tutunduğu otobüsün şoförü tarafından darbedilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde özel halk otobüsünün şoförü, aracın arkasına tutunarak pateniyle trafikte tehlikeli şekilde ilerleyen çocuğu fark etti.

Otobüsü durdurarak aşağı inen şoför, tartakladığı çocuğa daha sonra tokat attı. Şoför ile duruma tepki gösteren çevredeki vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Vatandaşların tepkisinin artması üzerine otobüse binen şoför olay yerinden uzaklaştı.

Bu arada şoförün çocuğu darbetmesi ve çevredekilerin tepkisi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

- "Yaşanmaması gereken bir olaydı"

Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaya üzüldüklerini söyledi.

Patenle kayan çocukların zaman zaman otobüslerin arkasına tutunduğunu ifade eden Arslan, bu konuyla ilgili daha önce polise şikayette bulunduklarını bildirdi.

Yaşanan darp olayını tasvip etmediklerini belirten Arslan, "Şoför 2-3 defa durup uyarmış ama yine de çocuklar patenle kayarken araca tutunmaya devam etmişler. Çocukların kaza yapmasından korkmuş. Otobüs şoförü acil bir fren yapsaydı, çocukların hayati tehlikesi oluşabilirdi. Yaşanmaması gereken bir olaydı, üzgünüz." diye konuştu.

Ailenin şikayetçi olması halinde şoförün suçlu olup olmadığının Antalya Büyükşehir Belediyesindeki komisyonda inceleneceğini anlatan Arslan, bu incelemeden sonra şoförün ceza alma durumunun gündeme gelebileceğini kaydetti.

Arslan, patenle araçların arkasına tutunan çocukların aileleri ve vatandaşlar tarafından uyarılmaları gerektiğini vurguladı.

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Çocuk darp OTOBÜS paten Yasin Arslan

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