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GÜNCELLEME - Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 20:29 | Son Güncelleme

Mersin'in Anamur ilçesinde bir apartman dairesindeki klima motorunun patlaması sonucu evin balkonu ve bazı duvarları yıkıldı - Patlamanın etkisiyle yıkılan bölümden düşen ve ağır yaralanan ev sahibi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti EV SAHİBİNİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde klima motoru patlayan apartman dairesinde büyük hasar oluşurken, yıkılan bölümden düşen ev sahibi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi Memurlar Sitesi'ndeki apartmanda, Sevim Tufan'a ait birinci katta bulunan evin camla kapatılan balkonundaki klima motoru patladı.

Patlamanın etkisiyle evin bazı duvarları yıkılırken, camları da kırıldı. Olay sırasında evde bulunan ve yıkılan bölümden düşen Tufan ağır yaralandı.

Sevim Tufan olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emekli öğretmen olduğu öğrenilen Tufan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, olay sırasında yan binadaki bir ev ile park halindeki bir otomobilin de camları kırıldı.

İtfaiye ve polis ekiplerinin yanı sıra cumhuriyet savcısı da patlama yaşanan evde inceleme yaptı.

GÜNCELLEME - Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ölü

- Mersin'in Anamur ilçesinde bir apartman dairesindeki klima motorunun patlaması sonucu evin balkonu ve bazı duvarları yıkıldı - Patlamanın etkisiyle yıkılan bölümden düşen ve ağır yaralanan ev sahibi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti EV SAHİBİNİN

Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı

Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı

Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı

Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı

Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı

Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı

Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı

Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı

Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı

Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı

Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı

Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı

Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı

Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı

Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı

Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı

Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı

Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı

Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı

Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı

Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı

Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı

Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı

Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı

Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı

Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı

Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı

Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı

Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı

Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı

Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı

Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı
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Anahtar Kelimeler:
Anamur Mersin

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