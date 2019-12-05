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GÜNCELLEME - Pearl Harbor Tersanesi'nde silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 06:31 | Son Güncelleme

Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybetmesine, 1 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırgan da intihar etti ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

WASHINGTON (AA) - ABD'deki Pearl Harbor Tersanesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Hawaii eyaletindeki Pearl Harbor-Hickam Üssü'ndeki tersanede silahlı saldırı yaşandı.

Güvenlik güçleri, saldırıda ABD Savunma Bakanlığına bağlı çalışan 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 1 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Silahlı saldırganın ABD'li bir denizci olduğu ve saldırının ardından silahla yaşamına son verdiği kaydedildi.

Olayın ardından bir süre kapatılan tersanenin ise yeniden çalışmaya başladığı vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD silahlı saldırı

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