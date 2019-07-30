GÜNCELLEME - Pendik'te araca saldırıya ilişkin dava

Müştekinin aracını tekrar kendi otomobillerinin önüne aldığını ve tekrar yan aynalarının birbirine temas ettiğini öne süren Sel, "Ben camdan 'Sen ne yapıyorsun, bizim hastamız var.' dediğim halde, bana, 'Magandalar benim aynama vurdunuz. Gidemezsiniz sizi polise teslim edeceğim.' dedi. Bizim ağzımızdan küfür çıkmadı. Biz devam ederken aracımızın sol tarafına kullandığı otomobilin sağ tarafıyla vurdu. Biz de bunun üzerine durduk. Araçtan inerek müştekinin yanına gittik. Müştekiye 'Ne yapmaya çalışıyorsun?' dedik." ifadelerini kullandı.

Sanık Hasan Sel, müştekinin annesiyle ilgili sözler söylemesi üzerine dayanamadığını öne sürerek, kendisinin de şeker hastası olduğu için sinirlendiğini, yapmaması gereken şeyleri yaptığını, bu nedenle de pişman olduğunu ifade etti.

Hakimin, "Niye emniyet şeridinden gidiyorsunuz?" sorusuna sanık Hasan Sel, annesinin rahatsızlığı nedeniyle emniyet şeridini kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Diğer tutuklu sanık Hüseyin Sel de olaya karışan aracı kendisinin kullandığını, arabanın yan aynasına ilk çarpanın müşteki Yunus Emre Bahçıvan olduğunu öne sürerek, savunmasında şunları anlattı:

"Ben ilk çarpışmada müştekiye 'pardon' anlamına gelecek şekilde el ettim. Çünkü araçların aynaları temas etmişti. Bizim sol ayna ile onun sağ aynası temas etmişti. Normal şeride geçtik. 15-20 saniye o şekilde devam ettik. Bu sefer bizim sağ, onların sol aynası temas etti. O sırada Yunus Emre Bey'in ağzından annemizle ilgili bir söz çıktı. Bize hitaben küfür etti. '07 plakalı, Antalya plakalı magandalar.' gibi laflar etti."