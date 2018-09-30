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GÜNCELLEME - Pendik'te silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 14:33 | Son Güncelleme

İki komşu arasında çıkan kavgada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Polis, şüpheliyi av tüfeğiyle birlikte gözaltına aldı DETAYLAR VE ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Pendik'te silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te iki komşu arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Mahallesi Şahadet Sokağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle iki komşu arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda komşulardan M.A. (43) pompalı av tüfeğiyle ateş etmeye başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi.

Olayın meydana geldiği sokak, polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle trafiğe kapatılırken, sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Semra K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayda yaralanan Z.K, Y.K. ve P.K. ambulansla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Z.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilerken, yaşı küçük P.K. ile Y.K'nin ayaklarından vurulduğu öğrenildi.

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından hayatını kaybeden Semra K'nin cenazesi, morga kaldırıldı.

Sokakta çok sayıda boş kovan bulunurken, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.A'yı pompalı av tüfeğiyle birlikte yakaladı.

Tartışan kişiler arasında husumet bulunduğu öne sürüldü.

Pendik'te silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

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