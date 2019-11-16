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GÜNCELLEME - Pendik'te silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 12:31 | Son Güncelleme

Gözaltına altına alınan saldırgan, zırhlı polis aracıyla emniyete götürüldü - Ölenlerin yakınları olay yerine gelerek, tepki gösterdi DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Pendik'te silahlı saldırıya uğrayan aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'ndeki bir markete gelen saldırgan, henüz belirlenemeyen nedenle ateş açtı. Burada bir kişiyi vuran saldırgan daha sonra üst kattaki daireye çıkarak ateş etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, saldırı sonucunda 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 1 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırıda yaralanan ve ölenlerin aynı aileden olduğu öğrenildi.

Olayın duyulmasının ardından ailenin yakınları ve vatandaşlar bina önünde toplanmaya başladı.

Çevik kuvvet ekipleri bina çevresinde önlem alırken, polis saldırganı apartmanda gözaltına aldı.

Ekipler, bir süre apartmanda beklettiği saldırganı, zırhlı polis aracıyla Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Bu sırada vatandaşlar, araca su şişeleri ve taş attı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin market ve dairede çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
pendik silahlı saldırı

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