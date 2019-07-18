GÜNCELLEME - Pentagon'dan Türkiye ve F-35 açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin, S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması için sürecin başlatıldığını kaydederek, "Bununla beraber ABD, Türkiye'nin stratejik ortaklığına halen çok değer vermektedir." açıklamasını yaptı. Pentagon'da düzenlenen basın brifinginde konuşan ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ellen Lord ile Müsteşar Yardımcısı David Trachtenberg, Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lord, Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri geçen cuma gününden itibaren almaya başladığına işaret ederek, "ABD ve diğer F-35 ortakları, Türkiye'nin program ortaklığını askıya alma ve Türkiye'yi programdan çıkaracak resmi süreci başlatma konusunda mutabıktır. Bununla beraber Başkan Donald Trump'ın da ifade ettiği gibi ABD, Türkiye'nin stratejik ortaklığına halen çok değer vermektedir." ifadelerini kullandı. - "Türkiye ile aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz" Türkiye'nin NATO hava savunma sistemi içerisinde bir füze sistemi alarak bu kapsamda kalmasını istediklerini kaydeden Lord, "ABD, meşru hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak için Türkiye ile Patriotlar konusunda aktif bir şekilde çalışmaya devam etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Rus yapımı S-400'lerle F-35'lerin bir arada bulunmasının F-35 projesini tehlikeye atacağı konusunda Ankara ile birçok görüşme yaptıklarını belirten Lord, "Bu iki sistem birbirleriyle uyumlu değildir." dedi. S-400 sistemlerinin, F-35 savaş uçaklarının en gelişmiş kabiliyetlerini açığa çıkarabileceğinden endişe ettiklerini vurgulayan Lord, bu kararın bu sebeple alındığına işaret etti. Lord, Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılması kararının ardından ortaya çıkacak boşluğu diğer üye ülkeler ve bu ülkelerde üretim yapan firmalarla dolduracaklarını, bu konuda bugüne kadar gerekli görüşmeleri yaptıklarını dile getirdi. Türkiye'nin projede kalması durumunda proje boyunca gelecek yıllarda toplamda 9 milyar dolarlık bir gelirden mahrum olabileceğini ifade eden Lord, Türkiye'nin toplamda 900 civarında parça ürettiğini, bu parçaların artık Türk firmalarından alınmayacağını bildirdi. Lord, "Bugün dile getirdiğimiz F-35 programıyla ilgili adımlar CAATSA yaptırımlarından bağımsız adımlardır." şeklinde konuştu ve CAATSA ile ilgili tüm soruların Dışişleri Bakanlığına sorulması gerektiğini söyledi.

Lord, söz konusu sürecin 2020 Mart ayına kadar tamamlanmasını öngördüklerini, ABD'de F-35 bağlamında eğitim gören Türk pilotların da ay sonuna kadar ABD'yi terk edeceklerini sözlerine ekledi. - "Spesifik bir adıma karşı spesifik bir karar" Müsteşar Yardımcısı Trachtenberg ise, "Bu karar, Türkiye'nin S-400'leri alması dolayısıyla spesifik olarak bu adıma karşı alınmış spesifik bir karardır. Bu karar, ABD ile Türkiye'nin beraber çalıştığı NATO kapsamındaki daha geniş çıkarlarından bağımsızdır; silahlı kuvvetlerimiz arasındaki ilişkiler güçlüdür. Gürcistan, Almanya ve Ukrayna gibi ülkelerdeki ortak askeri tatbikatlara Türkiye ile katılmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı. Trachtenberg, "Türkiye ile stratejik olarak güçlü bir ilişkimiz var, bu değişmedi. Uzun süreli NATO müttefikleri olarak ilişkimiz çok katmanlıdır ve sadece F-35 projesinin çok ötesindedir." şeklinde konuştu. Bir soru üzerine Trachtenberg, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunun kendileriyle ilgili bir durum olmadığını söyledi.