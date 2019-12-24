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GÜNCELLEME - Peynir bidonunda uyuşturucu taşıyan 4 zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 17:28 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de peynir bidonunda uyuşturucu taşıyan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı'dan Kayseri'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine, bir otomobili kent girişinde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, peynir bidonuna gizlenmiş 490 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda T.A, R.T, M.K. ve E.G. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan T.A, R.T. ve M.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, E.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
gözaltı tutuklama Jandarma uyuşturucu

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