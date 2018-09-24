HABER

GÜNCELLEME - PKK elebaşının akrabası Yunanistan'a kaçarken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 21:13 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan şüpheli, savcılık sorgusunun ardından salıverildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

EDİRNE (AA) - Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalanan ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın akrabası olan H.Ö, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, hudut askerleri ve Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doyran köyünden Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan bir kişiyi yakaladı.

1. Derece Askeri Yasak Bölge'de yakalanan kişinin, silahlı terör örgütü üyeliğinden biri devam eden 4 dosyası bulunduğu ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın akrabası H.Ö. (28) olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli H.Ö, savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

PARTNERBöyle garip neden olamaz!Böyle garip neden olamaz!
GÜNCELLEME - Turşu bidonlarından eroin çıktıGÜNCELLEME - Turşu bidonlarından eroin çıktı
Genelkurmay Başkanı Güler ve kuvvet komutanları Mardin'de denetlemelerde bulunduGenelkurmay Başkanı Güler ve kuvvet komutanları Mardin'de denetlemelerde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
H.Ö PKK Terör örgütü

En Çok Okunan Haberler

Kim Kardashian'ın kocası Kanye West Drake'e isyan etti: Karımla yattıysan...

Kim Kardashian'ın kocası Kanye West Drake'e isyan etti: Karımla yattıysan...

Ordu'da istifanın ardından yeni belediye başkanı belli oldu

Ordu'da istifanın ardından yeni belediye başkanı belli oldu

Meteorolojiden bu hafta için ciddi uyarı!

Meteorolojiden bu hafta için ciddi uyarı!

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Demet Akalın'dan takipçisine küfürlü tepki

Demet Akalın'dan takipçisine küfürlü tepki

İsmail Devrim'in haberini yapan gazeteci gözaltına alındı

İsmail Devrim'in haberini yapan gazeteci gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da acil serviste büyük kavga! Hastane savaş alanına döndü!

Adana'da acil serviste büyük kavga! Hastane savaş alanına döndü!

On Numara sonuçları 24 Eylül - Milli Piyango 842. hafta On Numara çekiliş sonucu

On Numara sonuçları 24 Eylül - Milli Piyango 842. hafta On Numara çekiliş sonucu

TSK açıkladı! Mavi liste'de aranan Raife Elmas öldürüldü!

TSK açıkladı! Mavi liste'de aranan Raife Elmas öldürüldü!

Yusuf Nazik tutuklandı!

Yusuf Nazik tutuklandı!

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Samsun'da kadınların bar kavgası kanlı bitti! Arkadaşının kulağını kopardı!

Samsun'da kadınların bar kavgası kanlı bitti! Arkadaşının kulağını kopardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.