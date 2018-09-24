GÜNCELLEME - PKK elebaşının akrabası Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE (AA) - Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalanan ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın akrabası olan H.Ö, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, hudut askerleri ve Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doyran köyünden Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan bir kişiyi yakaladı.
1. Derece Askeri Yasak Bölge'de yakalanan kişinin, silahlı terör örgütü üyeliğinden biri devam eden 4 dosyası bulunduğu ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın akrabası H.Ö. (28) olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli H.Ö, savcılık sorgusunun ardından salıverildi.
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