HABER

GÜNCELLEME - PKK/YPG'nin Akçakale'ye düzenlediği saldırılarda yaralanan Halil Yoğurt şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 16:11 | Son Güncelleme

Tedavi gördüğü hastanede şehit olan Yoğurt, son yolculuğuna uğurlandı ŞEHİDİN CENAZE TÖRENİ EKLENDİ

Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Tel Abyad'dan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlediği roketli ve havanlı saldırılarda yaralanan Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Halil Yoğurt, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Barış Pınarı Harekatı devam ederken terör örgütü PKK/YPG tarafından Tel Abyad'dan Akçakale'ye atılan roket ve havan mermileri nedeniyle yaralanan Halil Yoğurt (59), tedavi gördüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Yakınları tarafından hastaneden alınan Yoğurt'un cenazesi, ilçedeki İbni Sina Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine, Yoğurt'un yakınlarının yanı sıra Vali Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Ahmet Akay ve Halil Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, 3. Hudut Alay Komutanı Albay Yaşar Kaya, Akçakale Kaymakamı Hamza Özer ile kurum amirleri, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze, kılınan namazın ardından Yeni Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene katılanlar, sloganlarla teröre tepki gösterdi.

Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli, evli ve 9 çocuk babası Halil Yoğurt, terör örgütünün 10 Ekim'de düzenlediği saldırıda yaralanmıştı.

PARTNERExatlon yarışmasında Dominik'ten ilk fotoğraflar geldiExatlon yarışmasında Dominik'ten ilk fotoğraflar geldi
Akçakale’ye atılan roketle şehit olan vatandaş gözyaşlarıyla defnedildiAkçakale’ye atılan roketle şehit olan vatandaş gözyaşlarıyla defnedildi
Sürücüler bu kez 'hamsi radarına' yakalandıSürücüler bu kez 'hamsi radarına' yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akçakale Şanlıurfa şehit tören

En Çok Okunan Haberler

Hayranı kalçasına dokununca...

Hayranı kalçasına dokununca...

Bakan Selçuk açıkladı! 26 meslek dalıyla ilgili yeni gelişme

Bakan Selçuk açıkladı! 26 meslek dalıyla ilgili yeni gelişme

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

Bölgeye kimseye yaklaştırılmıyor! Yoğun güvenlik önlemi alındı

Bölgeye kimseye yaklaştırılmıyor! Yoğun güvenlik önlemi alındı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akçakale’ye atılan roketle şehit olan vatandaş gözyaşlarıyla defnedildi

Akçakale’ye atılan roketle şehit olan vatandaş gözyaşlarıyla defnedildi

Polise jiletle saldırdı, çıkan arbedede vuruldu

Polise jiletle saldırdı, çıkan arbedede vuruldu

Metin Feyzioğlu'ndan 'Suriye ile masaya oturun' çağrısı!

Feyzioğlu'ndan dikkat çeken çağrı: Suriye ile masaya oturun

Isparta'da korkunç olay! Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Hong Kong'da sular durulmuyor! Bir polis okla yaralandı

Bölgede sular durulmuyor! Okla saldırdılar

Son dakika! Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.