GÜNCELLEME - Polis baskınında çekyatın içine saklanmışlar

Konya'da, 15 bin lira değerinde gıda malzemesi yüklü kamyoneti çaldıkları iddia edilen ve evlerindeki çekyatın içinde saklanırken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Suriye uyruklu Yusuf Naccar'a ait 42 MC 195 plakalı gıda yüklü kamyonet, merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Elçibey Sokağı'nda park halindeyken çalındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

Araştırmalar sonunda şüphelilerin Suriye uyruklu Mahmud Beşir El N, Muhammed N. ve Ahmet H. olduğu belirlendi.

Bu arada, çalınan kamyonet, Selçuklu'daki bir katlı otoparkta, üzerindeki gıda malzemeleri boşaltılmış halde terk edilmiş bulundu.

Polis ekipleri, belirledikleri eve baskın düzenledi. Operasyonda, evdeki çekyatların içinde saklanan şüpheliler, polis ekiplerince yakalandı.

Polis, 15 bin lira değerindeki gıda malzemesini de şüphelilerin gizlendiği evin bodrumunda buldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılar Mahmud Beşir El N, Muhammed N. ve Ahmet H, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Malzemeleri almak için Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Yusuf Naccar'ın oğlu Muhammed Naccar, gazetecilere, sabah evden çıktıklarında kamyoneti bulamayınca polisi arayıp yardım istediklerini söyledi.

Naccar, "Polisler önce kamyonetimizi, sonra da çalınan malzemelerimizi bulup bize teslim etti. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

