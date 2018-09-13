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GÜNCELLEME - Polis refakatindeki düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 41 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 03:17 | Son Güncelleme

Emniyet güçlerinin refakat ettiği göçmenlerin bulunduğu bir otobüsün Aksaray-Ankara karayolunda devrilmesi nedeniyle yaralanan 17'si polis 41 kişi tedavi altına alındı - Suriyeli olduğu öğrenilen göçmenlerin, Hatay'daki sınıra yakın bir kampa götürüldüğü bildirildi GÖÇMENLERİN UYRUĞU, SÜRÜCÜNÜN KİMLİĞİ VE KAPANAN YOLUN TRAFİĞE AÇILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Aksaray'da, emniyet güçlerinin refakat ettiği düzensiz göçmenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 17'si polis 41 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Deniz Dilan Eroğlu yönetimindeki 34 RHK 91 plakalı otobüs, Aksaray-Ankara karayolunun 40. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, İstanbul'dan yola çıkan otobüsteki 22 düzensiz göçmen, bu kişilere refakat eden 17 polis ile araç sürücüsü ve yardımcısı yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aksaray'daki bazı hastanelere kaldırıldı. Bu kişilerden iki polis ve bir göçmenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle Aksaray'a geliş yönü kapanan karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan, Suriyeli olduğu belirtilen göçmenlerin, Hatay'daki sınıra yakın bir kampa götürüldüğü öğrenildi.

GÜNCELLEME - Polis refakatindeki düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 41 yaralı

- Emniyet güçlerinin refakat ettiği göçmenlerin bulunduğu bir otobüsün Aksaray-Ankara karayolunda devrilmesi nedeniyle yaralanan 17'si polis 41 kişi tedavi altına alındı - Suriyeli olduğu öğrenilen göçmenlerin, Hatay'daki sınıra yakın bir kampa götürüldüğ

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Polis refakatindeki düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 41 yaralı

Polis refakatindeki düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 41 yaralı
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Polis refakatindeki düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 41 yaralı

Polis refakatindeki düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 41 yaralı
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Polis refakatindeki düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 41 yaralı

Polis refakatindeki düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 41 yaralı
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Polis refakatindeki düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 41 yaralı

Polis refakatindeki düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 41 yaralı
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Polis refakatindeki düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 41 yaralı

Polis refakatindeki düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 41 yaralı
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Polis refakatindeki düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 41 yaralı

Polis refakatindeki düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 41 yaralı
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Polis refakatindeki düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 41 yaralı

Polis refakatindeki düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 41 yaralı
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Polis refakatindeki düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 41 yaralı

Polis refakatindeki düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 41 yaralı
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Polis refakatindeki düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 41 yaralı

Polis refakatindeki düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 41 yaralı
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düzensiz göçmen polis trafik kazası yabancı uyruklu

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