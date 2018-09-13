GÜNCELLEME - Polis refakatindeki düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 41 yaralı

Aksaray'da, emniyet güçlerinin refakat ettiği düzensiz göçmenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 17'si polis 41 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Deniz Dilan Eroğlu yönetimindeki 34 RHK 91 plakalı otobüs, Aksaray-Ankara karayolunun 40. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, İstanbul'dan yola çıkan otobüsteki 22 düzensiz göçmen, bu kişilere refakat eden 17 polis ile araç sürücüsü ve yardımcısı yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aksaray'daki bazı hastanelere kaldırıldı. Bu kişilerden iki polis ve bir göçmenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kaza nedeniyle Aksaray'a geliş yönü kapanan karayolu yeniden ulaşıma açıldı.
Öte yandan, Suriyeli olduğu belirtilen göçmenlerin, Hatay'daki sınıra yakın bir kampa götürüldüğü öğrenildi.
- Emniyet güçlerinin refakat ettiği göçmenlerin bulunduğu bir otobüsün Aksaray-Ankara karayolunda devrilmesi nedeniyle yaralanan 17'si polis 41 kişi tedavi altına alındı - Suriyeli olduğu öğrenilen göçmenlerin, Hatay'daki sınıra yakın bir kampa götürüldüğ
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