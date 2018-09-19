KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Hollanda'ya gitmek üzere Ermenistan'dan yol çıkan kamyonun sürücüsünü gasbederek 5 milyon lira değerinde molibden çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Alınan bilgiye göre, çelik üretiminde kullanılan molibden yüklü Gürcistan uyruklu M.K. idaresindeki kamyonu, çakarlı otomobille kendilerine polis süsü vererek Anadolu Otoyolu Çayırova Park Alanı'nda durdurup gasbettikleri iddiasıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince İstanbul'un Tuzla, Kartal ve Küçükçekmece ilçeleri ile Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 4'ü ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilirken, diğerleri serbest bırakıldı. Savcılık sorgularının ardından şüphelilerden 3'ü sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Gürcistan uyruklu 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Polisin düzenlediği operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, çeşitli miktarda çek ve para ile gasbedilen 20 ton molibdenin ele geçirildiği öğrenildi.

GÜNCELLEME - "Polis süsü" verilerek 20 ton molibden çalınması

- Kocaeli'de, Hollanda'ya gitmek üzere Ermenistan'dan yol çıkan kamyonun sürücüsünü gasbederek 5 milyon lira değerinde molibden çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Olayla ilgili Gürcistan uyruklu 3 kişinin yakalanması için