GÜNCELLEME - Porto Riko'da 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Karayip adası Porto Riko'da meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Tallaboa'nın 5 kilometre güneybatısı olan 6,5 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

Porto Riko Valisi Wanda Vazquez Garced, deprem sonrası "acil durum" ilan edildiğini bildirdi.

CNN'in haberinde, meydana gelen hasar nedeniyle 300 bin konut ve iş yerine su verilemediği, adanın güneyinde ise geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandığı aktarıldı.

Haberde, adadaki bazı evlerin hasar gördüğü ve tsunami beklenmediği de belirtildi.

Porto Riko'da dün meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde, turistik bir mekan olan Punta Ventana kaya kemeri çökmüştü.

Depremin ardından bazı binalarda ağır hasar oluştuğu, yer yer toprak kaymaları yaşandığı ve geniş bir bölgeye elektrik verilemediği kaydedilmişti.

