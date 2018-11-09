GÜNCELLEME - Rahip Santoro'nun katili ve ağabeyine yönelik silahlı saldırı

Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan E.D. ve S.K. "kasten yaralama" iddiasıyla tutuklandı, B.A. ve Y.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen E.D. ve S.K'yi, başka kişiler adına kiraladıkları otomobille geldikleri Antalya'da yakaladıktan sonra, kız arkadaşları B.A. ve Y.U'yu da "suçluyu kayırma" ve "suçu bildirmeme" iddiasıyla gözaltına aldı.

İtalyan Katolik Kilisesinin Rahibi Andrea Santoro'nun katili Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin'e, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Trabzon'daki İtalyan Katolik Kilisesinin Rahibi Andrea Santoro'yu 5 Şubat 2006'da öldürmekten 18 yıl 10 ay hapse çarptırılan ve 2 yıl önce tahliye edilen Oğuzhan Akdin ile ağabeyi Alparslan Akdin'in, Bodrum ilçesi Ortakent-Yahşi Mahallesi Ali Kelle Ormanı civarında silahlı saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma başlatılmış, saldırıyla ilgili E.D. ve S.K. Antalya'da yakalanmış, kız arkadaşları B.A. ve Y.U. da "suçluyu kayırma" ve "suçu bildirmeme" iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan iki kardeşten Alparslan Akdin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilmişti. Alparslan Akdin, geçen yıl Gümbet Mahallesi'nde tartıştığı bir kişiyi tabancayla yaralamaktan tutuklanmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

