HABER

GÜNCELLEME - Rahip Santoro'nun katili ve ağabeyine yönelik silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 18:13 | Son Güncelleme

Özel harekat polisleri nezaretinde zırhlı polis aracıyla adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

İtalyan Katolik Kilisesinin Rahibi Andrea Santoro'nun katili Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin'e, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen E.D. ve S.K'yi, başka kişiler adına kiraladıkları otomobille geldikleri Antalya'da yakaladıktan sonra, kız arkadaşları B.A. ve Y.U'yu da "suçluyu kayırma" ve "suçu bildirmeme" iddiasıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, özel harekat ekipleri eşliğinde zırhlı polis aracıyla adliyeye getirildi. Üzerlerinde çelik yelek olduğu gözlenen zanlılar, adliyeye girdikten sonra özel harekat polislerinin, bahçede yoğun güvenlik tedbiri alması dikkati çekti.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan E.D. ve S.K. "kasten yaralama" iddiasıyla tutuklandı, B.A. ve Y.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trabzon'daki İtalyan Katolik Kilisesinin Rahibi Andrea Santoro'yu 5 Şubat 2006'da öldürmekten 18 yıl 10 ay hapse çarptırılan ve 2 yıl önce tahliye edilen Oğuzhan Akdin ile ağabeyi Alparslan Akdin'in, Bodrum ilçesi Ortakent-Yahşi Mahallesi Ali Kelle Ormanı civarında silahlı saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma başlatılmış, saldırıyla ilgili E.D. ve S.K. Antalya'da yakalanmış, kız arkadaşları B.A. ve Y.U. da "suçluyu kayırma" ve "suçu bildirmeme" iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan iki kardeşten Alparslan Akdin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilmişti. Alparslan Akdin, geçen yıl Gümbet Mahallesi'nde tartıştığı bir kişiyi tabancayla yaralamaktan tutuklanmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

PARTNERBeklenen gün geldi! 3 gün boyunca alışveriş çılgınlığı yaşanacakBeklenen gün geldi! 3 gün boyunca alışveriş çılgınlığı yaşanacak
Engelli Sinan'ın hayalini polis gerçekleştirdiEngelli Sinan'ın hayalini polis gerçekleştirdi
Fırtına Vadisi'ndeki şimşir ormanları kuruyor (2)Fırtına Vadisi'ndeki şimşir ormanları kuruyor (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adliye bodrum Muğla polis yaralama

En Çok Okunan Haberler

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri

CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri

KOSGEB'den destek aldı, Avrupa'ya ısıtmalı mont sattı

KOSGEB'den destek aldı, Avrupa'ya ısıtmalı mont sattı

Oyunculuğu bırakan Özgü Namal eşek peyniri satacak

Oyunculuğu bırakan Özgü Namal eşek peyniri satacak

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Böyle cevap verdi

Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Böyle cevap verdi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde AVM'de yangın!

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde AVM'de yangın!

AK Parti'li Karaaslan'dan 10 Kasım mesajı

AK Parti'li Karaaslan'dan 10 Kasım mesajı

TBMM Başkanı Yıldırım'dan 10 Kasım mesajı

TBMM Başkanı Yıldırım'dan 10 Kasım mesajı

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.