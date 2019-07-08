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GÜNCELLEME - Reyhanlı'da derneğe ait depoda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 22:11 | Son Güncelleme

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir derneğe ait boyaların olduğu depoda çıkan yangında 7 kişi yaralandı - Polis ekipleri yangının meydana geldiği binada inceleme yaptı GELİŞMELER EKLENDİ

GÜNCELLEME - Reyhanlı'da derneğe ait depoda yangın

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir derneğe ait boyaların olduğu depoda çıkan yangında 7 kişi yaralandı.

Yeni Mahalle Faruk Cengiz Caddesi'nde bulunan 3 katlı binadaki depoda patlamayla beraber çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, binada uzman polis ekipleri inceleme yaptı.

- Olayda 7 kişi yaralandı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede bir insani yardım derneğine ait, içerisinde boyaların olduğu depoda yangın çıktığını söyledi.

Olayda 7 kişinin yaralandığını aktaran Vali Doğan, yaralıların hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da "Değerli hemşehrilerim Reyhanlı'da İnsani Yardım Derneğinin deposunda bulunan yağlı boyalarda meydana gelen patlama ile birlikte yangın çıkmıştır. Yangın kontrol altına alınmıştır. 7 yaralı hastanelere sevk edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur." ifadesini kullandı.

<br /> Reyhanlı'da derneğe ait depoda yangın

<br /> Reyhanlı'da derneğe ait depoda yangın

<br /> Reyhanlı'da derneğe ait depoda yangın

<br /> Reyhanlı'da derneğe ait depoda yangın

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