GÜNCELLEME - Rize'de minibüs yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

RİZE (AA) - Rize'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Gülbahar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda Kazım Eren Kazdal yönetimindeki 53 AAG 699 plakalı panelvan minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazan Koçer ve Marife Özay'a çarptı.
Kazada yaralanan Nazan Koçer Rize Devlet Hastanesine, Marife Özay ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Rize Anadolu Lisesinde felsefe öğretmeni Nazan Koçer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Rize Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Marife Özay'ın tedavisi sürdürülüyor.
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