GÜNCELLEME - Rusya'da çocuk kampında yangın: 4 ölü

Rusya'nın Habarovsk kentindeki çocuk kampında, sebebi henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 4 kişi öldü.

Habarovsk Valiliği Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, kentteki "Holdomi" çocuk kampında çıkan yangında ölü sayısı 4'e çıktı.

Kampta 10'un üzerinde kişinin yaralandığı yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemedi.

Polisin, olay yerinde soruşturma başlattığı belirtildi.

- "Bu durum kabul edilemez"

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, yaptığı açıklamada, Habarovsk bölgesinde kaç kampta çadırlarda ısıtma sisteminin kullanıldığının tespit edilmesi talimatı vererek, "Bu durum kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Daha önceki açıklamada çadırların bulunduğu kampta çıkan yangında 3 kişinin öldüğü kaydedilmişti.

