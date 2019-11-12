HABER

GÜNCELLEME - Rusya'nın İdlib'e hava saldırısında 4 sivil öldü, 10 sivil yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 17:50 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

İDLİB (AA) - Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yönelik saldırısında 4 sivil yaşamını yitirirdi, en az 10 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinin paylaştığı verilere göre, Rus savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Kefrenbil ilçesi, Keferruma beldesi, Has, Marrıthırme ve Şinan köylerine hava saldırısı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Keferruama beldesi ve Şinan köyüne düzenlenen hava saldırısında biri eczacı 4 sivil hayatını kaybetti, en az 10 sivil yaralandı.

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Saldırıda hedef alınan yerler arasında bir eczane de bulunuyor.

- Geçen ay 75 sivil ölmüştü

Sivil Savunma raporuna göre, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, geçen ay İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 13'ü çocuk 75 sivil hayatını kaybetmişti.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil yaşamını yitirdi.

Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda bir milyonu aştı.

PARTNER Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta
Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan  kahvehaneci hayatını kaybettiBeyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan  kahvehaneci hayatını kaybetti
Erbaş, Adıyaman'da 'Peygamberimiz ve Aile' konferansına katıldıErbaş, Adıyaman'da 'Peygamberimiz ve Aile' konferansına katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
keferruma Rusya Sinan

En Çok Okunan Haberler

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar

Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Milli takımda şok kavga! İki futbolcu birbirine girdi

Milli takımda şok kavga! İki futbolcu birbirine girdi

Beyoğlu'nda dehşet! Kadına inşaat demiri sapladı

Beyoğlu'nda dehşet! Kadına inşaat demiri sapladı

Canlı yayında 'ajan' tartışması

Canlı yayında 'ajan' tartışması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski İngiliz istihbarat subayı ölü bulunmuştu! Eşinden şoke eden iddia

Eski İngiliz istihbarat subayı ölü bulunmuştu! Eşinden şoke eden iddia

Son dakika: MSB'den ortak devriye açıklaması

MSB'den ortak devriye açıklaması

Son dakika: İstanbul Beyoğlu’nda kahvehaneye silahlı saldırı

İstanbul'da silahlı saldırı!

Böceklenen unları piyasaya sürmeye hazırlanıyorlardı! Yakalandılar

Halka yedireceklerdi! Piyasaya sürerken yakalandılar

Türkiye sınır dışı etti Yunanistan kabul etmedi! DEAŞ'lı iki gündür tampon bölgede bekliyor

Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı tampon bölgede bekliyor

Selvi Kılıçdaroğlu’nun acı günü! Amcasını son yolculuğuna uğurladı

Selvi Kılıçdaroğlu’nun acı günü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.