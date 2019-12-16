GÜNCELLEME - Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 5 sivil öldü

Öte yandan, Esed rejimi de Maarşimarin köyündeki okula varil bombası saldırısı düzenledi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, olay yerlerinde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Rejim, sabah saatlerinden bu yana El Gadafa, Masaran, Sırman, El Hiraki ve Ebu Mekki köylerini vurdu.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Binniş beldesine düzenlenen saldırıda 2 kardeş öldü, 5 sivil yaralandı, akşam Maarşimarin köyüne yönelik saldırıda da biri çocuk ikisi kadın toplam 3 sivil yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait gözlemevine göre, Rus savaş uçakları Binniş beldesi, Maarşimarin, Harran ve Er Ruffa köylerine hava saldırıları gerçekleştirdi.

Rejim uçakları, Gadafa köyünün çevresindeki düzensiz çadır kampını varil bombasıyla hedef aldı. Kamp sakinleri çadırları terk ederken, saldırıda ailelerin geçim kaynağı olan çok sayıda küçük baş hayvan telef oldu.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

