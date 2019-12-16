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GÜNCELLEME - Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 5 sivil öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 21:21 | Son Güncelleme

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAY EKLENDİ

İDLİB (AA) - Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 5 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait gözlemevine göre, Rus savaş uçakları Binniş beldesi, Maarşimarin, Harran ve Er Ruffa köylerine hava saldırıları gerçekleştirdi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Binniş beldesine düzenlenen saldırıda 2 kardeş öldü, 5 sivil yaralandı, akşam Maarşimarin köyüne yönelik saldırıda da biri çocuk ikisi kadın toplam 3 sivil yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı.

Böylece gün içerisinde Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil yaralandı.

Öte yandan, Esed rejimi de Maarşimarin köyündeki okula varil bombası saldırısı düzenledi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, olay yerlerinde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Rejim, sabah saatlerinden bu yana El Gadafa, Masaran, Sırman, El Hiraki ve Ebu Mekki köylerini vurdu.

Rejim uçakları, Gadafa köyünün çevresindeki düzensiz çadır kampını varil bombasıyla hedef aldı. Kamp sakinleri çadırları terk ederken, saldırıda ailelerin geçim kaynağı olan çok sayıda küçük baş hayvan telef oldu.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

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Anahtar Kelimeler:
İdlib marşimarin

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