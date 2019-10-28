GÜNCELLEME - Şahika Ercümen'den dünya rekoru

Şahika Ercümen, günlerdir antrenman yaptığı zorlu mağarada sabahın erken saatlerinden itibaren, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Çukurova Kalkınma Ajansının desteklediği rekor denemesi için suya daldı.

"Üzerimde çok büyük bir sorumluluk hissettim. Özellikle dün akşam tüm Türkiye'nin arkamda olduğuna ilişkin çok mesaj aldım. Bu beni çok fazla heyecanlandırdı ama Allah'a şükür güzel, iyi bir şekilde 100 metre ile rekoru kırdık. Cumhuriyetimize, Mehmetçik'e ithafen bu rekoru kırdık. Duygularımı anlatmam mümkün değil ama çok gururluyum. Başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere katkı ve destek verenlere teşekkür ediyorum."

- Adım adım rekora

Bölgede çobanlık yapan 46 yaşındaki Cafer Uğran'ın, yaklaşık 20 yıl önce, hayvanlarını otlatırken karşısına çıkan kirpiyi takip etmesiyle ortaya çıkarılan Gilindere Mağarası, rekor denemesi için aydınlatıldı.

Milli sporcu ve ekibi, eşsiz manzarası, buzul döneminden kalma yüzlerce sarkıtıyla ilgi çeken mağaranın dibindeki suya, kayalıklara gerilen iplere tutunarak indi.

Uzman ekibin yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün su altı timlerinin de güvenlik için hazır bulunduğu rekor denemesini, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan ile çok sayıda kişi, mağaradaki platformdan izledi.