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GÜNCELLEME - Sahte para operasyonu şüphelisi "sahte medyum" çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 19:25 | Son Güncelleme

Kayseri ve İzmir'de sahte para operasyonunda 60 bin 500 liralık sahte banknot ele geçirildi - "Medyum" adı altında sosyal medya hesabı açarak, para karşılığı muska yazdığı öne sürülen bir kişinin de arasında bulunduğu 3 zanlıdan 2'si tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri ve İzmir'de düzenlenen sahte para operasyonunda 60 bin 500 liralık sahte banknot ele geçirilen ve aralarından para karşılığı muska yazdığı iddia edilen bir kişinin de olduğu 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapmasında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'den Kayseri'ye getirdikleri sahte paraları piyasaya sürmeye çalıştıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı.

İzmir ve Kayseri'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda S.T, M.D, F.H. ve E.Y, gözaltına alındı, bir şüpheli adresinde bulunamadı.

Bu kişilerle birlikte sahte 200 liralık 19 adet ve sahte 100 liralık 567 adet banknot ile ruhsatsız tabanca, şarjör ve 14 mermi ele geçirildi.

Zanlılardan M.D'nin, kendisini "medyum" olarak tanıtarak sosyal medya hesabı açtığı, insanların dini duygularını istismar ederek para karşılığında muska yazdığı öne sürüldü.

Şüphelilerden F.H. emniyetten salıverildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.T. ile M.D. tutuklandı, E.Y. ise savcılıkça serbest bırakıldı.

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Kayseri sahte medyum sahte para operasyonu tutuklama

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