GÜNCELLEME - Sahte reçete şebekesine operasyon

Ankara merkezli 5 ilde, pahalı ilaç ve tıbbi malzemeleri hasta olmayan kişiler adına reçete ettirip yurt dışına satarak devleti 120 milyon lira zarara uğrattıkları iddiasıyla aralarında eczane ve ecza deposu sahiplerinin de bulunduğu 35 zanlı gözaltına alındı, 40 bin kutu ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı İrfan Nuri Akdeniz koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara, İstanbul, Kocaeli, Adana ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

- 40 bin kutu ilaç ele geçirildi

Operasyonda eczane ve ecza deposu sahiplerinin de aralarında olduğu 35 şüpheli gözaltına alındı, kanser ilaçlarının da bulunduğu 40 bin kutu ilaç, tıbbi malzeme ve 2 silah ele geçirildi.

İstanbul’da gözaltına alınan 5 ve Adana’da yakalanan 2 zanlının sorgulanmak üzere Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildiği öğrenildi.

- Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar