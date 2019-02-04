GÜNCELLEME - Sakarya merkezli FETÖ/PDY soruşturması

Sakarya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, 12 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" soruşturması çerçevesinde, ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlar üzerinden haberleşerek örgütsel toplantılar düzenledikleri tespit edilen, aralarında muvazzaf üsteğmen, astsubay, uzman çavuş ile askeri öğrencilerin de bulunduğu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir ve Ankara'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 6'sının İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
Diğer şüphelilerin ise gözaltına alındıkları illerden Sakarya'ya getirilmesi bekleniyor.
Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki
Maduro'ya tanınan süre doldu! Avrupa'dan peş peşe açıklamalar
Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!
Uludağ'da büyük panik: Çok sayıda kişi karın altında kaldı!
Maduro canlı yayında Erdoğan’a mesaj gönderdi
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili seçmene: Bulguru ye iyileşeceksin
Okuyucu Yorumları 0 yorum