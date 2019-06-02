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GÜNCELLEME - Sakarya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 16:48 | Son Güncelleme

Hendek Kaymakamı Orhan Burhan: - "Şu ana kadar bildirilen herhangi bir can kaybı ve hasar yok" KAYMAKAMIN AÇIKLAMASI VE DETAY EKLENDİ

GÜNCELLEME - Sakarya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.08'de Hendek'te 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek, "Şu ana kadar bildirilen herhangi bir can kaybı ve hasar yok. Olayın verdiği tedirginlikle insanlar evlerinden çıktı haliyle. Şu an itibarıyla kontrollerimizi yaptık, herhangi bir olumsuz yok." diye konuştu.

Bu arada deprem anı, bir giyim mağazasının güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, deprem sırasında vatandaşların dışarı kaçması yer alıyor.

Sakarya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Sakarya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Sakarya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

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